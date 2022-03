Las marcas

Heddel Cordero

“Tu marca es lo que la gente dice de ti cuando no estás presente”

Jeff Bezos

Los nombres son el bautizo co­mercial de un producto o un servicio. La for­ma particular de ser llama­do en un mercado donde hay una multitud de nom­bres.

Todos los productos y servicios tienen un nombre. Pero no todos tienen una marca. El nombre es su fir­ma. Su sonido. La marca es lo que percibe el mercado. La valoración que tiene en su cerebro y el sitial que en el mismo ocupa. Es esa re­putación que se construye con el tiempo. Es esa gota de agua que se le echa dia­riamente a un árbol hasta que crece y se hace fuerte.

Todos los refrescos del mundo tienen un nombre. Pero no todos han construi­do en torno a si una marca que define colores, sabor, botella, forma particular de escribir su nombre, etc.

Porque la marca es una manera especial y particu­lar de sembrar percepcio­nes en el público consumi­dor.

Esa palabra que identifi­ca un producto o un servi­cio y que termina siendo familiar a muchas personas.

No existen nombres bue­nos ni malos, sostienen al­gunos expertos. Lo que existen son construcciones y tratamientos buenos y malos.

Quiere decir que las mar­cas se construyen en la mente de las personas. Son todos esos valores que se le adicionan a través del tiem­po.

Estos esfuerzos, estos tratamientos, terminan en confianza, admiración, identidad, calidad, en fin, en valoraciones que no son innatas, sino que se van construyendo en la percep­ción del público.

A nadie se le ocurriría bautizar un producto de al­ta gama con el nombre de Mercedes porque el mismo es común y de pocas invo­caciones cualitativas. Sin embargo, con el paso del tiempo, gracias a un traba­jo de imagen y de posicio­namiento, se fue constru­yendo una marca que hoy es sinónimo de calidad en el mercado automovilístico mundial.

El producto no nació con esa condición. Su prestigio se construyó con su mane­jo y todos los valores que le adornaron.

Todos los esfuerzos que se realizan a favor de esa construcción de marca y que llaman branding son los responsables de llevar a un simple producto a con­vertirse en una marca apre­ciable. Ahí se llega con el tiempo, con estrategia, con la adición de buenos va­lores, con un tratamiento orientado hacia ese fin.

Los productos se fabrican en las empresas, pero las marcas se construyen en la mente de la gente, han di­cho infinidades de veces los expertos en el tema.