César Duvernay

De los pocos sectores que merecen ser diferenciados en cuanto a conquistas y privilegios, es el de los maestros, y muy especialmente los de educación preuniversitaria porque son los que forman las nuevas generaciones, y, por ende, construyen la zapata de una mejor sociedad.

Algo que se entiende claramente desde el gobierno, que aun en medio de las dificultades financieras y de todo tipo producto de la pandemia del Covid-19, no ha escatimado esfuerzos en atender al sector magisterial mediante acuerdos y compromisos que van desde la nivelación salarial hasta la estabilidad laboral. Conquistas que sobrepasan lo meramente remunerativo y que involucran recuperación de la plantas físicas y la elaboración de contenidos útiles y de valores. El presidente Luis Abinader y el ministro de Educación Roberto Fulcar no han sido indiferentes con el sector docente al que también ha respaldado con capacitación y mejoría en calidad de vida. De ahí el rechazo nacional a la agenda de interrupción de clases establecido por la ADP en reclamo de aumento salarial. Pareciera como si Eduardo Hidalgo, presidente del gremio, pero también miembro del Comité Central del PLD y diputado distrital por ese colectivo, no entendiera que la huelga es el último y no el primer recurso para tomar.

El país acaba de retomar las clases presenciales luego de las limitaciones lectivas de dos años de pandemia y donde lo imperativo es aprovechar cada minuto de enseñanza, Sobre todo cuando el gobierno no se ha cerrado al dialogo. La actitud del presidente de la ADP evidencia que está “confundiendo” las siglas del sindicato son las de su partido.