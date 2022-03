Ignacio de Loyola no la tuvo fácil en Roma

Manuel Pablo Maza Miquel, S.J.

Al fracasar el viaje a Tierra Santa, Ignacio y compañeros se pusieron a disposición del papa. Una cosa era ofrecerse al papa y otra aceptar las consecuencias de la oferta.

Paulo III (1534 - 1549) apreciaba aquellos jóvenes sacerdotes, doctos, desinteresados y disponibles. Los repartiría por varias ciudades. Entre mayo y junio 24 de 1539 los compañeros se hicieron tres peguntas: ¿seguimos unidos? ¡Sí! ¿Le prometemos obediencia a uno de nosotros? ¡Sí! Pero eso implica fundar una nueva orden en la Iglesia, ¿nos conviene ponerle por escrito al papa lo que queremos vivir, no sea que nos obligue afiliarnos a una orden ya existente? ¡Sí!

Basado en aquellas conversaciones, Ignacio redactó la fórmula del Instituto que ahora querían fundar. Un amigo, el Cardenal Gaspare Contarini, le leyó a Paulo III entre junio y julio de 1539 esas páginas redactadas por Ignacio. Paulo III le comentó al Cardenal: -- El dedo de Dios está aquí --. Era el 3 de septiembre de 1539.

Los líos empezaron cuando Paulo III quiso oficializar su aprobación. El papa encargó, primero al cardenal Girolamo Ghinucci, quien dio su opinión adversa. Los de la Compañía no rezaban juntos el Oficio Divino. Esto pudiera verse como una concesión a sus críticos, los protestantes. Tampoco tenían penitencias obligatorias, ¡aquello era demasiada novedad! Y hacían un voto especial de obediencia al papa respecto de las misiones. ¡El voto era superfluo!

El Papa le pasó la papa caliente al cardenal Bartolomèo Guidiccioni, quien reaccionó todavía más negativamente. No quería para nada una nueva orden religiosa. Ya lo habían dictaminado el IV Concilio Laterano en 1215, y el II Concilio de Lyon de 1274: ¡prohibido crear nuevas órdenes!

Ignacio lo visitó para ablandarlo. Guidiccioni le dijo: -leeré sus páginas por respeto al papa, pero yo estoy opuesto.

Ignacio prometió tres mil misas en honor de la Santísima Trinidad y escribió a los compañeros dispersos: pidan a las autoridades donde residen, cartas de recomendación para Guidiccioni. El cardenal se ablandó. Paulo III aprobó oficialmente la Compañía con la bula Regiminis militantis ecclesiae del 27 de septiembre, 1540. Por si la orden no funcionaba bien, los profesos no podían pasar de 60. El 14 de marzo, 1544, Paulo III suprimiría ese límite. Todavía no los llamaban jesuitas, pero ya estaban aprobados.