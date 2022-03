Mi reconocimiento a Coldplay

Emerson Soriano

emersonsoriano@hotmail.com

La semana pasa­da fue noticia y motivo de debate el hecho de que el Ministerio de Educación se propuso ensayar el sistema de instrucción bilin­güe a partir de un grado espe­cífico del bachillerato. En la ocasión no solo apoyé la medi­da, sino que intenté justificar­la por los medios a mi alcance y por varias razones que con­sidero justas, pues, como bien afirmaba Johann Wolfgang Von Goethe “Quien no cono­ce las lenguas extranjeras na­da sabe de la suya propia” y, si “...todo acto del pensamien­to es necesariamente lingüís­tico”, como afirmaba George Steiner, no cabe la menor du­da de que conocer más de una lengua aumenta nuestra ca­pacidad de pensar y mejora nuestro desempeño comuni­cacional. El debate coincidió con la visita al país –y su presenta­ción en el Estadio Olímpico Fé­lix Sánchez– de la banda britá­nica de pop rock Coldplay, cuyo montaje mostró una predisposi­ción positiva hacia el público de capacidades diferenciadas que impresionó a la mayoría de los presentes, incluyendo a mi hija Rita Pilar, quien me transmitió su experiencia en un tono tan enternecedor como estimulan­te. No solo se dispuso de un área específica para los asistentes al evento que tienen esas condicio­nes, sino que en dicho espacio, la Fundación María Batlle utilizó la tecnología subpac, para que las personas con dificultad auditiva pudieran sentir las vibraciones de la música, además de dispo­ner la presencia de un intérprete de lengua de señas como com­plemento idóneo para su enten­dimiento. Asimismo, Chris Mar­tin, vocalista, interpretó una de sus canciones en este lenguaje.

Lo anterior nos convoca a re­flexionar, no solo sobre la uti­lidad que tiene hablar más de una lengua, sino sobre la avidez que comportan muchas perso­nas de ser consideradas, desde una honrosa perspectiva inclu­siva, en función de su necesidad de comunicarse eficazmente, esto es, entender y ser entendi­dos; sobre un necesario ejercicio de alteridad que nos haga más dignos, recordando que ellos es­tán ahí, que somos su única es­peranza de una existencia ple­na; sobre la idea de ser ellos para llegar a ser nosotros mismos; en fin, sobre la necesidad de que la escuela enseñe, a todos, esa ter­cera lengua, para que ellos no se sientan extraños en su pro­pio mundo. Basta de sentirnos afortunados siendo irracional­mente indiferentes. Tampoco esperemos a tener un caso en el seno del hogar para llegar a comprender la pertinencia de un esfuerzo conjunto en pro de un objetivo tan ennoblecedor. ¡Empecemos!