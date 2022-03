David Ortiz, su figura más allá de la realidad

Ellis Pérez

Me imagino que después de salir del hospital en Boston, David se siente más cerca de Dios, ya que ha salvado su vida de milagro, por lo que sentirá la necesidad de llevar un estilo de vida más cauto y previsor, de acuerdo a su condición de figura reconocida por sus talentos, sensibilidad social, fama, riqueza y privilegios ganados.

No resulta fácil administrar esas condiciones señaladas, si le añadimos su carisma y deseos de vivir a plenitud. Sin embargo, se impone la administración ponderada y adecuada. Podría decirse: él es un hombre sencillo, de pueblo, y le encanta compartir con los suyos, sus viejos amigos. Suena bonito, pero no aplica.

David tiene un status que lo desborda. No sólo es un héroe nacional. En Boston lo reverencian y lo distinguen más que en Dominicana. En buena lid, con sus actuaciones puntuales él se lo ha ganado. Con su experiencia recién sufrida, David Ortiz deberá entender que ya él no solo responde por sí mismo, que lo hace por su Patria, República Dominicana, por los Medias Rojas, por la ciudad de Boston, por USA y por el béisbol.

Aunque las autoridades dominicanas han dado como cierto que él no fue el blanco original del intento de asesinato, el periódico Boston Globe, a través de su principal cronista deportivo para el béisbol, Dan Shaughnessy, que cubre las acciones de los Medias Rojas de Boston desde el 1981, ha indicado que las declaraciones del Director de la Policía de la República Dominicana no son “creíbles”. Shaughnessy acaba de agregar que el Comisionado de Béisbol, Rob Manfred, al anunciarse el retiro de Ortiz, dijo que no necesariamente había que ponerle mucho caso a los rumores que se habían difundido con relación a las pruebas de drogas del 2003 y que apuntaban a que M. Ramírez, A-Rod, Sammy Sosa y David estaban implicados. Sin embargo, el comisionado solo se refirió a David sobre este tema.

David ha contratado una investigación propia, a ser realizada por su amigo el ex director de la Policía de Boston, Ed Davis. ¿El resultado que se produzca será para conocimiento o satisfacción personal o será compartido con las autoridades dominicanas y de USA? Queda pendiente ese resultado, además de lo que “cante” César el Abusador una vez extraditado.