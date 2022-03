La percepción, nuestra mejor amiga

Ricky Noboa

La percepción es la principal virtud para entender las distorsiones que tenemos, en el entendimiento de los valores y conceptos que debemos aplicar para acercarnos al equilibrio emocional, y con él, la capacidad de enfrentar las situaciones que se nos presentan en nuestra vida. Decía Ortega y Gasset: “El hombre es él y sus circunstancias”; pero no es menos cierto lo que expresaba el Maestro Kalil Gibram: “La vida nos lleva de un lugar a otro; el destino nos traslada de un punto a otro. Y nosotros conducidos en vilo por estos dos gemelos, escuchamos voces temerosas y solo vemos lo que se interpone como obstáculo en nuestro camino”. También expresó: “La belleza se nos revela sentada en el trono de la gloria; pero nosotros nos acercamos a ella en nombre de la lujuria, la despojamos de su corona de pureza y manchamos su vestidura con nuestra perversidad”. La percepción nos permite no quebrantar ni huir del amor por temor a su mansedumbre; si no apreciamos su pureza es porque lo utilizamos para hacer daño en su nombre. Hay que valorar que la clave de la percepción, cargada de pensamientos y vivencias, es buscar la verdad y aceptarla como la gran aliada; no con resabios, dolores y lágrimas, sino entendiendo que nos visita como nuestra mejor amiga.