El crimen organizado

Ruddy L. González

La lectura de la investigación de expertos internacionales sobre el incidente en que la estrella del beisbol David Ortiz fue baleado, ha dejado a la sociedad estupefacta, llena de espanto y con una terrible preocupación. Una preocupación que se viene acentuando en los últimos meses con el descubrimiento de grupos mafiosos que han operado por años en el país, acumulando riquezas y poder, al amparo de una impunidad que les produce sus fortunas. El entramado que giraba en torno a los responsables del tiroteo que dejó herido a Ortiz, menciona sicarios, autoridades, complicidades que compra el dinero sucio, el poder que acumula el narcotráfico, el dinero mal habido, digno de una serie de Netflix. Estas revelaciones sobre las operaciones del ‘bajo mundo’, que ‘todos saben’, pero que nadie enfrenta, nos llega como si fuera el colofón de la tragicomedia que vivimos en estos días en el país, representada en grandes casos, como Falcón, Discovery, FM, el robo millonario en la falsificación de tarjetas del Plan Social. Una madeja de corrupción, crimen, drogas, falsificaciones, sicariato, amenazas, encubrimientos que ha operado a sus anchas, a los ojos de todos, pero en especial de autoridades, llamadas a protegernos. Más que nombres, ciertos o inventados, me remito a posiciones, al cargo de autoridades. Es por ello que el impulso desplegado en estos últimos tiempos para enfrentar estos grupos mafiosos, del crimen organizado, no debe ceder. Por el contrario, es hora de cerrar filas, de apoyar esas iniciativas, no de hacernos los desentendidos, los indiferentes, por el bien del presente y futuro de nuestra sociedad.