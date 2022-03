Llegar preparado a su entrevista de visa de inmigrante

Embajada de Estados Unidos de America

@EmbajadaUSAenRD

Para asegurarse de que su visa se procese lo más rápido posible y para garantizar que la Embajada pueda brindar el mejor servicio posible el día de su entrevista, debe tener presente lo siguiente: Si tiene una próxima entrevista de visa de inmigrante en la Embajada de los Estados Unidos y no habla español o inglés, debe ir a su entrevista acompañado de un intérprete. La Sección de Visas de Inmigrante NO puede proporcionarle uno. El intérprete debe ser un tercero, externo al proceso de petición y no la persona que lo pide.

Recuerde: es su responsabilidad venir preparado para su entrevista.

Para más consejos consulares e información actualizada, síganos en Twitter, Instagram y Facebook: @EmbajadaUSAenRD.