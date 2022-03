PRM caminaría los pasos del PRD

Alfredo Freites

En el partido oficial se baten vientos de confrontación, pero, aunque parece que están bajo control lo que atrae es la vocación de nuestros políticos de antagonizar las contradicciones y por eso se teme que el PRM camine los pasos del PRD y Guido Gómez sea uno de los cabos de la disputa.

Gómez, uno de los políticos jóvenes con mayor carisma y formación y aunque denota inconsistencia en su quehacer, ha retenido seguidores. No obstante que los presentes en sus actividades de denuncias y acoso no tienen el brillo ni el peso políticos del pasado, son gente de base y como quiera cuentan. La denuncia de Guido, que la asamblea de delegados es ilegal porque suplanta el voto popular de una convención, ya es tema del ámbito legal en el que él ha propinado varias estocadas, pero parece que ante una derrota legal no concurriría como candidato ante la reunión de delegados.

La forma cómo se expresa y sus experiencias de militancia hacen pensar que su proyecto se orienta más al plan B, ya que es muy posible perder el pleito porque es contra el poder y además, el PRM ya legisló sobre el particular aceptando la asamblea de delegados como un instrumento bueno y válido. El plan B de Guido podría ser erigir su propia estructura para manejar libremente su proyecto, idea con asiento en la trayectoria de los perredeístas que han sembrado el país de partidos y porque él se marchó del PRD en rechazo a una asamblea de delegados.

También está pendiente la decisión del Ramón Alburquerque, el más acido crítico de Luis Abinader, quien coincide con Guido en la confrontación sin aparente unidad.

Independiente a lo que busca Guido, las divergencias en el PRM perturban el accionar e imagen del gobierno que está acosado por todo tipo de problemas y con un otros en gestación.