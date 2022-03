La pelota sin firma y la foto de la graduada con un martillo

Juan Salazar

juan.salazar@listindiario.com

Hace cerca de 20 años un jugador de Grandes Ligas me regaló a través de su representante una pelota de béisbol, en agradecimiento por algo que redacté sobre el pelotero.

No acostumbro a recibir obsequios por mi trabajo, pero me pareció un bonito detalle. La bola llegó en una caja, pero cuando la destapé algo llamó mi atención: no tenía la firma del jugador.

Regularmente cuando las estrellas de cualquier deporte obsequian objetos que utilizan, ya sea un bate, una bola, un guante, una gorra o una camiseta, estampan sus firmas en ellos para agregarle ese valor intangible que lo convierte en un bien preciado.

Recordé ese episodio la semana pasada porque leí la historia de Sobeida Madé, quien subió a sus redes sociales una foto de su graduación, con toga y birrete, pero con la particularidad de que sostenía un martillo en su mano derecha.

Se tomó la fotografía en agradecimiento a su esposo carpintero, que la apoyó en el tortuoso camino que tuvo que recorrer para finalmente alcanzar el título de licenciada en Educación.

Otro ejemplo de agradecimiento se puede leer en la biblia, específicamente en el libro de Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19, donde el evangelista narra que en una ocasión Jesús se dirigía a Jerusalén y, cuando estaba entre Samaria y Galilea, le salieron al encuentro diez leprosos que le gritaron: “Jesús, maestro, ten compasión de nosotros”, conscientes de los milagros que había hecho.

Jesús les exhortó a presentarse a los sacerdotes, como era la costumbre entre los judíos, pero mucho más para probar su fe, ya que en el camino quedaron limpios de la lepra.

Solo uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó, alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias.

¿No eran diez los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros nueve? Fueron las interrogantes del Hijo de Dios, al ver que solo uno se mostró agradecido.

El ser humano es poco dado a agradecer, aunque la actitud debería ser siempre dar, aportar y ayudar sin esperar nada a cambio, aunque sea un simple gesto de agradecimiento.

La insatisfacción de quienes siempre quieren más, el amor al dinero, el afán de poder y la vida tan centrada en lo material, así como en lo que nos falta en lugar de apreciar lo que tenemos, obnubilan la mente e impiden estar agradecidos cada día, tan solo por el milagro de la vida.

La gratitud se dificulta manifestarla cuando se piensa que los demás están obligados a hacer algo por nosotros, especialmente si es una responsabilidad inherente a su rol o funciones, o si la persona recibe una paga por brindar un servicio.

Cuántas personas no reciben tan siquiera un simple “gracias” por su labor, pese a que lo hacen con mucha entrega y amor. La empleada del servicio, el chofer que nos transporta, quien nos asiste en una oficina pública, el cajero del banco, el médico que procura restaurar nuestra salud, en fin, a diario tenemos numerosas oportunidades de poner en práctica el agradecimiento.

La fotografía que Sobeida subió a sus redes sociales se hizo viral y luego de que Listín Diario publicara la historia detrás de la peculiar imagen con el martillo, el ministro de Educación, Roberto Fulcar, se reunió con ella y decidió otorgarle una beca para realizar una maestría en Planificación Docente.

La recién graduada en Educación también será nombrada en un puesto administrativo de una escuela cercana a su vivienda, hasta que reúna los requisitos para un nombramiento como docente.

El detalle de Sobeida Madé con su cónyuge es el más vivo ejemplo de las reacciones positivas que puede generar un corazón agradecido.

Por cierto, tanto tiempo después, conservo aquella pelota sin firma que me obsequió el pelotero.

Hay que ser agradecidos sin reparar incluso en el valor agregado del obsequio y dejando a un lado estereotipos que nos llevan a buscarle una quinta, sexta y hasta la séptima pata al gato, con tal de no decir “gracias”.