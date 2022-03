Emerson Soriano

emersonsoriano@hotmail.com

Era la noche del jueves diecisiete de marzo del año en curso cuando barajaba en mi mente qué tema trataría en la entrega de mi columna para la fecha de hoy, de repente, entre tantas cuestiones disponibles, me sentí indeciso acerca de cuál escoger para mis lectores, que constituyen uno de mis grandes tesoros: me dispensan todas las semanas el favor de leerme; algunos se disponen incluso a comprenderme, no a interpretarme y, por vía de consecuencia, se atreven a ser indulgentes conmigo en cuestiones sobre las que sus destinatarios más específicos acaso no lo serían. ¡Ay, pensé, mis lectores! Ese sagrado acervo que activa mis preocupaciones constantes por conocer cada vez más y más, algunos de los cuales tengo la fortuna de conocer y con quienes suelo celebrar mis aciertos o padecer mis equívocos; otros, en cambio, intangibles, constituyentes de esa abstracción imprecisa y multiforme que ocupa mi imaginación para obligarme a intentar acercarme a lo perfecto ante el temor de la defraudación hecha palabra, de la insuficiencia empobrecedora de la estima ajena.

Y es que, se puede escribir y “escribir” y, a pesar del cuidado excesivo que se observe para hacer lo primero, hay que estar conscientes de que si, como decía Derrida, “no hay nada fuera del texto”, su polifónica percepción deviene Arjé justificante de lo existente y lo pendiente de existir (lo que existirá). Y si a ello sumamos la expresión de Schopenhauer de que “el mundo es mi idea”, necesariamente hay que terminar persuadido de la vastedad de combinaciones que admite y la miríada de interpretaciones que genera lo escrito.

Escribir es, pues, la mejor forma de aportar, de estimular, de invitar a echar a correr la imaginación dentro de ese mundo particular de cada quien, a su alcance y medida; es ejercitar nuestra propia cosmovisión y la oportunidad de orientarla hacia fines nobles; romper las barreras de nuestro perjudicial aislamiento, si alguno, convirtiéndonos en ciudadanos del mundo; es, en fin, ser humano, en el sentido omnicomprensivo del término

Por tanto, esa noche que parecía indeciso sobre el tema a tratar encontré el mejor. Uno que honra a los que consumen lo que hago; destinatarios generales de esa profesión que me pone en contacto con quienes conozco y quienes no conozco, que me compele a ser cada vez mejor intentando satisfacer las incontables expectativas sobre su contenido.