Petróleo, un producto sensitivo

Juan Guiliani Cury

La Guerra entre Ucrania y Rusia ha disparado de sus niveles reales de mercado el precio del petróleo. El crudo que se cotiza en bolsa de las principales casas bursátiles ha llegado alcanzar más de $100 dólares el barril, en términos promedio. Obviamente, el conflicto en la zona de la Europa del Este tiene sus repercusiones mundiales y una de ellas, aparte de las pérdidas de miles de vidas humanas, donde se incluye a la población civil en general. Eso ha motivado que más de 2,8 millones de ciudadanos de Ucrania hayan huido en calidad de refugiados a países vecinos como Polonia, Moldavia y otros más distantes como Rumanía, todos ubicados en la Europa centro-oriental. En el caso de Rusia, la producción diaria de petróleo es de 10.5 millones de barriles, de los cuales 7 son exportados principalmente a países europeo, y otros en menor cantidad (200 mil barriles diarios) a Estados Unidos. El resto, o sea, los 3.5 millones de barriles son para el consumo interno de la industria rusa. Un breve cuadro aleatorio de los países de mayor producción petrolera mundial lo encabeza Estados Unidos con 19 millones de barriles, siguiéndole Arabia Saudita con 12 millones, Canadá 5, 2 millones, China 5 millones, e Irak con 4,8 millones de barriles, y otros en menor escala miembros o no de la OPEP. Venezuela que en el otrora ocupaba la tercera posición en la producción de crudo a pesar de tener la reserva petrolera más grande del mundo, se encuentra hoy rezagada y su producción diaria se sitúa ahora entre 700,000 a 900,000 barriles diario. Un factor que podría incidir en el aumento del precio, serían las sanciones económicas que Estados Unidos, la Unión Europea y otras naciones que han impuesto a Rusia por el conflicto con su vecino Ucrania. Antier (miércoles) el Brent había cerrado en $101.72 el barril y el WTI (West Texas Intermediate) en $98.42 dólares. Hay países como Guyana y Surinam, en el norte de América del Sur, que han surgido en los últimos años como productores y exportadores potenciales de petróleo, principalmente Guyana. ¿Hasta dónde llegaría el precio del oro negro? Aun no se sabe. Sin embargo, la firma especializada Sankey Research, prevé un escenario de que el crudo podría llegar entre $120 a $150 dólares el barril en 2022. Si en el día de mañana se produjera un acuerdo de paz, entre Rusia y Ucrania, el precio del petróleo volvería a los niveles de mercado- quizás previo- a lo que prevalecía antes del conflicto bélico, pero aún no contamos con las predicciones.