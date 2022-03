¿De qué sirve la experiencia?

Heddel Cordero

Ahora que los años son un obstáculo para conseguir un trabajo en nuestro país; que la sociedad desecha la experiencia y valora más la juventud en los asuntos laborales; que la corta edad es un requisito básico en los avisos de prensa que solicitan personal; que el know how no cuenta para nada en este aspecto. Justamente ahora, cabe preguntar : ¿ de qué vale la experiencia ? ¿ Para qué sirve el conocimiento acumulado en un oficio cuando no se puede aplicar y se discrimina a la franca a pesar de la calidad profesional ?

Digan lo que digan, la edad, solo ella, es actualmente una verdadera limitante para conseguir trabajo en el país.

Los requisitos que aparecen en los avisos de prensa que buscan personal aluden a las edades de los aspirantes y desde ahí se marca una discriminación y una descalificación a priori.

Los años también son el naufragio laboral de los adultos mayores. Es una derrota humana. Es poner por encima de la gente, de la integridad humana, de la capacidad, la conveniencia de la ocasión y de la lozanía del tiempo.

En nombre de todos los que la edad les descalifica en nuestro país para trabajar, elevo una enérgica protesta ante el sector patronal local, porque están convirtiendo a los adultos mayores en un desecho social de poco valor.