Los jesuitas existen, por un viaje cancelado

Manuel Pablo Maza Miquel, S.J.

mmaza@pucmm.edu.do

Era el 31 de mayo de 1537 en Venecia. En la procesión del Corpus Christi, iban Ignacio de Loyola y otros más jóvenes. Era tradición: los peregrinos a Tierra Santa participaban en la procesión del Corpus.

Ignacio y los compañeros habían decidido reencontrarse en Venecia, en enero de 1537. Ignacio, ya Maestro en artes, había viajado a España en abril de 1535. Buscaba curarse en los aires natales de Loyola y visitar a los padres de los compañeros españoles que, tantas esperanzas cifraban en sus hijos estudiantes de la Sorbona. Ignacio les explicó su nuevo proyecto. Ya andaba por Italia en noviembre del 1535. Estudió teología en Bolonia y Venecia en 1536. Por su parte, los compañeros, viajaron a pie desde París, cruzaron por zonas protestantes y atravesaron los Alpes a finales del 1536. El 8 de enero de 1537 los amigos en el Señor se reencontraban en Venecia.

Conociendo las dificultades del proyecto de viaje y permanencia en Tierra Santa, sopesaron tres opciones: si en un año no podían viajar allá; si en Jerusalén no les dejaban quedarse y si teniendo el permiso, no alcanzaban la unanimidad sobre si quedarse o volver, regresarían para ponerse a disposición del Papa.

En marzo, van a Roma a solicitar el permiso del Paulo III. Ignacio no va. Teme encontrarse con el ahora Cardenal Carafa, con quien ha tenido encontronazos y el embajador de Carlos V, que no le miraba bien. El 7 de mayo de 1537 ya habían logrado el permiso papal para trasladarse a Tierra Santa y hasta un donativo para gastos de viaje. El papa impresionado, les concedió la licencia para ser ordenados por cualquier obispo. Entre mayo 1537 y mayo 1538 corrió el año de espera y no hubo barco. Venecia y el turco guerreaban.

Fueron ordenados el 24 de junio de 1537. Antes del 23 noviembre de 1538 como lo habían prometido, visitaron a Paulo III, quien le dijo a Ignacio: --buena y verdadera Jerusalén es Roma--. Sabiendo que el papa los separaría deliberaron: ¿nos mantenemos como grupo estable? ¿Le prometemos obediencia a uno de nosotros? Orando, discerniendo y deliberando elaboraron la Fórmula de su asociación. Era seguro: el viaje a Jerusalén, ¡cancelado! Estaba por verse: ¿aprobaría el papa una nueva orden religiosa en una Iglesia en crisis? .