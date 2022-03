El dinero del lavado y nuestra economía

Emerson Soriano

emersonsoriano@hotmail.com

No hace mucho conversaba con un luchador –acaso uno de los primeros en el país– antidrogas que a la fecha de hoy se percibe agotado para el tratamiento del tema y me decía “Emerson el país está minado de lavadores de dinero del narcotráfico, me siento defraudado de lo poco que han hecho todos los políticos a quienes les ha tocado gobernar para enfrentar el flagelo de las drogas y sus consecuencias”.

Asimismo me recordó que antes, dondequiera que se veía el levantamiento de una importante obra civil, fuera esta habitacional, comercial o de cualquier otra índole, había un gran letrero promocional que especificaba la institución bancaria o mutualista que la financiaba; pero ahora, aunque hay un pujante “sector de la construcción”, señalado y tomado en cuenta por el propio Banco Central a la hora de consignar los aportes sectoriales al PIB, apenas si se ven los indicados letreros. La razón fundamental –continuó afirmando– es que la mayoría del dinero que se usa para levantar esas grandes construcciones proviene del narcotráfico y, en otra proporción, de la corrupción política. Lo anterior se ve corroborado todos los días en las noticias que sirven los medios de comunicación. A cada momento vemos que el Ministerio Público allana prósperos negocios que operan en nuestra sociedad gestionados por verdaderos advenedizos, con ramificaciones hacia otros campos de inversión, sobre todo el sector de la construcción.

En los últimos tiempos vemos un Ministerio Público activo en la persecución del indicado delito, aunque se hace tristemente manifiesto el hecho de que, en la mayoría de los casos, concurre la DEA o se trata de situaciones que esta agencia estadounidense le viene dando seguimiento, ya por sí sola, ya con el concurso de las autoridades locales (Armada de la República Dominicana, Dirección Nacional de Control de Drogas o Ministerio Público). Teniendo un Presidente que ha dicho que no le importa quién caiga por obra de la persecución del delito, nuestras agencias locales deben tratar de no defraudarlo

No quiero cargar el dado a nadie en particular, pero sabiendo –como todos sabemos– que el país está lleno de dinero sucio, alguien se está recostando en alguien, alguien está siento excesivamente pasivo, por lo que, quienes tienen el mandato legal para hacer prevención y persecución tienen igualmente el imperativo patriótico de empezar a actuar más eficientemente. Tenemos que vernos en el espejo de México.