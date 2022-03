Estrechos turcos y conflicto Rusia-Ucrania

ELVIS ALAM LORA

La convención de Montreaux, llamada así por la ciudad suiza donde se llevaron a cabo las negociaciones sobre las regulaciones de los navíos que transitan por los Dardanelos, estrecho que conecta el mar Egeo con el mar de Mármara y el estrecho de Bósforo que conecta el mar de Mármara con el Mar Negro es el marco legal que regula el paso de navíos tanto mercantes como de guerra por los mencionados estrechos.

Adoptada como Convención Internacional en 1936, Turquía, recobra la soberanía que había pasado a manos del Reino Unido y los aliados y se elimina la cláusula del Armisticio de Mudros de 1918, referente al control de los estrechos. En época de paz, los barcos mercantes disfrutan de libertad absoluta de navegar por los estrechos las 24 horas y el único requisito es que los barcos cumplan con las leyes de salud de Turquía además de reglas de salud internacionales.

En tiempo de guerra y si Turquía es neutral, se aplica el mismo régimen que en tiempo de paz.

En caso de que Turquía sea estado beligerante, se le permitirá el paso a los barcos que pertenezcan a naciones no beligerantes, solo de día y que no tengan intención de ayuda a países en guerra y con una ruta aprobada. Turquía se reserva el derecho de controlar el contenido de los barcos.

Si el barco pertenece a una nación en conflicto, su entrada está sujeta al permiso del estado turco. Su tránsito debe ser de día y un piloto turco debe comandar el navío.

Los países costeros del mar negro tienen privilegios. Pueden enviar barcos de guerra de gran tonelaje si no están acompañados por más dos destructores, también pueden pasar por los estrechos, submarinos en estado no sumergido. Los estados que no tienen costa con el mar negro no pueden navegar sus submarinos por el estrecho. Los barcos de guerra que no tienen costa con el mar negro no pueden permanecer por más de 21 días. En tiempo de guerra y si Turquía es neutral, los barcos de estados neutrales disfrutaran de los mismos privilegios que en tiempo de paz.

El tonelaje máximo de las fuerzas navales que se encuentren en transito por los estrechos esta limitado a 45 mil toneladas.

En caso de que los barcos tengan bandera de países en guerra no les será permitido la navegación, excepto cuando exista un acuerdo de asistencia mutua entre Turquía y un estado víctima de agresión. La a crisis de los estrechos, entre La Unión Soviética y Turquía, indujo la entrada de esta ultima a la OTAN EN 1952.

En 1982 la Convención se modificó y le da facultad a Turquía al cierre de los Estrechos a su entera discreción, tanto en tiempos de paz como durante periodos bélicos. A solicitud de Ucrania, el pasado 28 de febrero Turquía declara el cierre de los estrechos a los buques de guerra de cualquier país. Los cierres del estrecho aún permitirán el paso de buques de guerra si regresan a su base de operaciones en el Mar Negro, según lo estipulado en la convención.

No obstante, limitará la capacidad de Rusia para trasladar buques de sus otras flotas al Mar Negro.

El autor es embajador dominicano en Turquía