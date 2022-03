Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

Hemos hecho de esta frase un twitt: “Sánchez, Padre de la Patria y símbolo de nuestra valentía y dignidad como pueblo, hoy celebramos tu valor en ocasion a la libertad y celebramos también aquella frase que te marca: -soy la bandera dominicana-”. “Soy la bandera do­minicana”, donde quiera que estés, soy el símbolo de la patria, soy el símbolo de la nación. Podemos nosotros tomar esta fra­se y hacerla nuestra: “soy la Bandera Domi­nicana”, quiero ser lo mejor que hay de los dominicanos, quiero ser lo mejor de lo que este pueblo tiene. No es un pueblo perfecto pero tiene muchas cosas buenas. Deseemos ser la bandera dominicana, lo mejor del pueblo dominicano como Sánchez. Sea­mos nosotros Defensores de toda su digni­dad y no ensuciemos esa bandera, no ensu­ciemos los valores de Los dominicanos.

Hasta mañana si Dios usted y yo lo queremos