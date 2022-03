Luis Beiro

Me lo presentó Silvano Lora. Aquella vez solo me hizo dos preguntas:

-¿Eres cubano?

-¿Conoces a Nicolás Guillén?

Para él fue suficiente mi trabajo junto al Poeta Nacional de Cuba mientras tuvo vida. Y a partir de ese momento, comenzó a distinguirme. En él conocí a un hombre humilde, símbolo de una nación. Elegante en su vestir y firme en sus principios. Era comunista y yo un descorazonado. Pero eso no impidió el tono, el afecto y la suerte de versar. Viajamos juntos a encuentros provinciales. Él no pedía dinero por sus conferencias, sino unos pocos pesos para la gasolina de su modesto vehículo. Era inseparable de Silvano Lora y de Juan Bosch y como sabía que entre ambos no crecía la floresta, aprendió a partirse en dos para no desairar a ninguno. Acudía a las tertulias de ambos, una Gascue y la otra en el hostal Nicolás de Ovando. Lo acompañé a ambas en varias ocasiones. Aprendí a ser discreto en aquellos encuentros donde el anfitrión y sus invitados descorrían el tumulto de las horas.

Pedro Mir fumaba mucho y en sus comidas degustaba varios platos a la vez. Y a pesar de su devoción humeante, no tuvo reparos en aconsejarme sobre el vicio que terminó por romperle los pulmones:

-Deja de fumar. Algún día me lo agradecerás -me decía.

No sé qué vio en mí para entregarme su amistad. En aquellos tiempos sostuvo polémicas en buena lid por el contenido de sus libros, la capital pecaba de hostil contra el libre fluir de las ideas. Esa fue otra razón de añorar nuestros encuentros porque a mi lado podía exponer con libertad.

Su muerte cayó como un porrazo y quise hacerla mía. Trabajaba entonces en el vespertino La Nación y se me ocurrió un suplemento cultural en homenaje a su memoria. Fue mi último impreso allí, y mi adiós al amigo que no volvería a ver.

Concebí algo distinto. Lo titulé “Pedro Mir en familia”. Entrevisté a su viuda, a sus hijos, a varios amigos y a su primera nieta Gabriela. Fueron jornadas intensas donde saqué a la luz al ser humano y no al poeta. Gracias a su viuda incluí fotos íntimas, personales, inéditas, muchas cubanas. No mencioné ni sus libros, ni sus premios, ni su poesía, ni sus simpatías políticas. Preparé aquel suplemento con amor y separé algunos ejemplares para repartirlos entre sus amigos, familiares y lugares públicos. Alguien me sugirió publicar un libro con esos textos que, a fin de cuenta, no eran entrevistas, sino testimonios.

Solo que una persona borró el suplemento del sistema de impresión junto a las fotos y a mis escritos en word. Y solo quedó el suplemento impreso.

En aquellas circunstancias asumí mi parecido con el doctor Frankenstein, quien hizo vida de la carroña. Recordé un hecho similar ocurrido en Cuba con mi primera novela, cuyo único manuscrito fue a parar, sin darme cuenta, a un zafacón. A mi llegada a Qisqueya reescribí y publiqué aquella obra.

Ese recuerdo me impulsó a rescatar el impreso y sus fotos. Fueron meses intensos. Sufrí molestias, desafíos y esperas angustiosas. Pero el resultado vio la luz en forma de libro, bajo el sello de la fundación “Espacios Culturales”, prologado por el poeta Mateo Morrison y patrocinado por el entonces Banco Intercontinental.

Durante más de veinte años ha sido infructuosa mi intención de reeditar aquella primera edición de mil ejemplares, agotada un año después. Siempre me ha parecido un tomo de lectura para las escuelas y colegios dominicanos.

Pero era imposible (y todavía lo es) contactar a quienes deciden la edición de obras literarias como libros de lectura para el bachillerato. Y al final comprendí que soy un hombre de letras, no de negocios, Y dije como Pedro Mir: “Entre digo y diego andan dos formas distintas de mirar la vida”. Tal vez el tomo no se reedite mientras viva. Pero cuando las banderías políticas no incidan en la naturaleza creativa y surjan miradas esotéricas, se podrá entender que Pedro Mir también merece una mirada masiva desde su intimidad familiar.

Vivo ajeno a la mercadotectia. Tampoco es valiosa mi destreza como distibuidor de publicaciones impresas. Si acaso, me honro con pertenecer al bando de los simples mortales: Un periodista emigrante, autor de libros donde, malo que bueno, me atrevo a quitar la venda de los ojos.

Le he escrito ese libro a Pedro Mir. A su familia y amigos. Es un pequeño tomo de entrevistas en apariencia, pero son muchos libros en uno. Si no lo hubiera hecho, jamás se conocería la voz en alto de sus hijos, ni sus íntimos momentos con su esposa, ni sus devaneos.

Un tomo pequeño, de periodismo. Sin muchas pretenciones. Pero con un toquecito deß su alma rebelde, la que nunca supo darse por vencida.