Juan Ariel Jiménez y César Fernández

Emerson Soriano

emersonsoriano@hotmail.com

Hace más de un año que vemos un cambio de es­trategia en los principales partidos políticos de oposición en lo atinente a la forma de ejercer esta; pero, conforme pasan los días se va haciendo cada vez más mani­fiesta la voluntad del lideraz­go político de reconducir su desempeño para reconquis­tar espacios perdidos y, como es natural, nada más idóneo para hacerlo como el hecho de mostrar caras nuevas, que convoquen la atención de la ciudadanía y la inspiren, reno­vando esas cuotas de confian­za que al sumarse otorgan el privilegio de ejercer el poder. Pero sobre todo, apartando a algunas figuras que, si bien pueden aportar hacia lo inter­no de sus colectivos -pues, co­mo decía Saramago, la juven­tud no sabe todo lo que puede y la vejez no puede lo que sa­be- se encuentran disminuidas en la estima pública, por odio­sas y por haber defraudado a su máximo liderazgo.

Lo anterior quedó evidencia­do tras el discurso del Presiden­te de la República ante el Con­greso Nacional el pasado 27 de febrero, en las respuestas de los indicados partidos al mismo, en las respectivas formas de or­ganizarlas y enfocarlas. Ese día me produjo una gran satisfac­ción ver, dentro de los situados en el centro de la bisagra, a dos jóvenes amigos entrañables que desde mi modesta perspectiva fueron los más destacados re­presentantes de sus entidades, no solo por su coherencia dis­cursiva, sino por el respeto y la moderación que observaron al hacerlo. Se trata del exminis­tro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jimé­nez (del P.L.D.) y César Fernán­dez (de la Fuerza del Pueblo). Juan Ariel, a quien conozco desde que fuimos funciona­rios del Gobierno de Danilo Medina, es un joven muy ta­lentoso y en sus críticas al dis­curso lució ecuánime seguro y respetuoso, sin que por ello tu­viera que apartarse de su obje­tivo fundamental de mostrar al país lo que su partido conside­ró desacertado del el mismo. César Fernández, exfunciona­rio del Gobierno de Leonel Fer­nández, atento y muy servicial, me dejó gratamente sorpren­dido cuando descubrí el cre­cimiento político que ha ex­perimentado desde que nos dejamos de ver y por su ma­durez al opinar. Los quiero fe­licitar a ambos y, en ellos, a to­da esa generación de políticos dominicanos que viene detrás de nosotros, que apuesta por un ejercicio de la política cada vez más digno, más humano y más ético. Aún hay esperan­zas. “Alea iacta est”.