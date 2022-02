Consulta innecesaria

TOMÁS AQUINO MÉNDEZ

tomas.mendez@listindiario.com

La Constitución faculta al ciudadano a escoger “libremente” cada cuatro años a los legisladores. Esa misma Constitución da poderes a esos “escogidos” para aprobar, rechazar y modificar leyes. Es decir, cuando usted vota por un senador o diputado, le traspasa su poder y el derecho para que lo represente. Por eso cuando uno de estos “representantes” levanta sus manos, no lo hace solo por ellos, sino por todos los que votaron por él en su demarcación.

Lamentablemente no sucede así. Son muchas las veces que esos legisladores votan por sus intereses particulares y los de su partido, sin pensar en esos que le apoyaron, para que legislara por ellos y sus comunidades. Por eso no le veo valor real al anuncio de un senador de buscar firmas, DIZQUE para forzar al senado a aprobar la ley de Extinción de dominio.

El votante no es culpable de que ese proyecto no haya sido aprobado. Como no es culpable de que otros proyectos hayan sido rechazados. Como el Código Penal, esperado hace más de 20 años y rechazado por ellos. En cambio el fideicomiso de Punta Catalina, fue aprobado en un abrir y cerrar de ojos, sin leerlo y FRENADO en el camino por los tantos cuestionamientos contenidos en él.

Buscar “firmas” para aprobar la Extinción de dominio es una acción populista. Una pérdida de tiempo. Esas firmas no harán que los legisladores voten en una u otra dirección. Si el país no tiene esa ley, no es por falta de un papel firmado por los votantes. Es por la IRRESPONSABILIDAD de los legisladores.

Eso busca entretener y sacar partida del pueblo ignorante. Al final el legislador vota como le parece. No piensa en quien le pasó su poder en las urnas. Digamos NO a esa burla. Si el proyecto es bueno, apruébenlo…y punto.