Irrealidad mediática

Ricky Noboa

El auténtico peligro de la mediatización es aquel que no se ve o no se ha querido exponer, que se subestima o no se cree, pero que en contra de lo que podríamos pensar, la realidad es imposible de ocultar siendo nosotros los que la negamos. Los obstáculos al conocimiento están en nosotros mismos. Una sociedad mediatizada no puede entender que subyace un mundo oculto proclive al delito. Los medios de comunicación perciben lo visible más inmediato, lo urgente y superficial, sin llevar lejos la responsabilidad de la realidad de los hechos. Es una especie de simulación del mundo real que no quieren mostrar, donde las apariencias mediáticas lo ocultan para mayor beneficio de los actores discretos que intervienen en los procesos clandestinos del crimen organizado con su mano mafiosa. Podríamos decir que la mediatización en la información es el vehículo de la impunidad, ya que el crimen de alta intensidad es tratado con una imperceptible visibilidad. La lucha de intereses ahonda la crisis con base en sus manipulaciones al servicio de sectores empresariales y políticos, que actúan de acuerdo a sus intereses en menoscabo del interés nacional. Debemos intuir que hoy la corrupción ha sido el mayor peligro en la lucha por alcanzar la paz social fomentada en la ignorancia, y con ella, la inseguridad ciudadana que conspira contra el sistema de derecho