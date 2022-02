Un problema sin solución

Germán Martínez

De ser la colonia más rica y productiva de Francia, luego de su declaración de independencia, Haití comenzó una carrera auto destructiva que nos hace poner en duda hasta su tan cacareado patriotismo.

Nuestro país, independizado tras 22 largos y azarosos años de invasión haitiana ha sido víctima de nuestro vecino y hemos tenido que ser solidarios y soportar a gente que demuestra cada día que no es amiga de los dominicanos.

El presidente Luis Abinader acaba de dar inicio a la obra patriótica más importante de nuestra historia, y ha dejado claro a Haití y al mundo, incluso a malos dominicanos que no disimulan su amor por Haití y su gente que aquí no hay, y no habrá solución para los problemas de una nación fallida y sin horizonte a la vista para mejorar.

Muy bien por el Presidente y muy bien por nuestras fuerzas armadas, hay que cuidar y sostener la independencia y soberanía de la patria de Duarte, Sánchez y Mella.