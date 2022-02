Biden busca capicúa

J.C. Malone

jcmalone01@aol.com

La clase política estadounidense le tiene pavor a dos figuras, no pueden disimular su miedo al ex presidente Donald Trump y al presidente ruso, Vladimir Putin. Trump está arrinconado juríciamente, un juez ordenó que él y sus dos hijos mayores testifiquen bajo juramento, quizá eso no termine bien. Joe Biden ganó porque republicanos y demócratas se unieron contra Trump.

Biden lleva un año gobernando una nación diametral e irreconciliablemente dividida, pero ahora, porque antagoniza a Putin, demócratas y republicanos se unen y lo apoyan nuevamente.

Trump es un neófito politico con una cola empresarial más larga que un cometa, por ahí pretenden neutralizarlo.

Biden está ganando, el país lo apoya frente a Putin, quien no es un neófito, tiene medio siglo de expriencia de estado, quizá no sea fácil arrinconarlo.

Si Biden sale de Trump y arrincona a Putin, toda la clase política estadounidense le agradecerá esa capicúa.