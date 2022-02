Dilema entre el padre que enjendra y el padre que cria

José Miguel Vásquez García

A raíz del manejo de los casos que me ha correspondido llevar por ante los Tribunales de menores y los tribunales de familia, me he percatado, que todos tienen un denominador común, ordenar la prueba de ADN indistintamente a la individualidad de cada caso como modo genérico, lo que me ha llevado a realizar un estudio mas profundo sobre esta controversia.

Tomando en cuenta la especialidad de la materia y lo radical de la ley 136-03, Código para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en lo que respeta a los derechos fundamentales de los menores, nos causa sorpresa que nuestra estructura judicial solo tome como referencia la presencia del espermatozoide que se conjugó con el óvulo de la vagina de la mujer para determinar la identidad paterna entre el niño, niña y el padre.

¿A que viene esto? Al hecho de que todos los casos son distintos y por ende todos requieren de estudios, investigaciones, razonamientos y conclusiones diferentes. No es justo buscarle la respuesta única a todos los casos de reclamación de paternidad con la misma solución. Sin embargo, los jueces están en capacidad y disponibilidad de dar a cada caso la respuesta mas justa, ya que la propia ley de menores le da esa oportunidad.

A propósito del tema, la Suprema Corte de Justicia de la Republica Dominicana, produjo un relámpago judicial que iluminó la oscuridad que se mantenía hasta el momento, con su decisión del 24 de marzo del 2021, confrontó los mandatos del articulo 62 de la ley del menor, del elemento biológico versus la existencia de una consolidada identidad filiatoria, o si, la prueba de ADN es el método más eficaz para demostrar la paternidad, o por el contrario, si la filiación social tiene prevalencia ante el elemento biológico.

Llevamos casos, en se ha desarrollado una familia por varios años con su hijo, puede que los padres sean casados y en otros casos no, pero al final lo que vale, es que ese niño ha vivido toda su vida con la identidad de dos padres que le han dedicado todo el calor de hijo, conocido por la población como tal, con una declaración de nacimiento, aveces oportuna, otras veces tardía, pero con una identidad legal de hijo de esos padres.

Al cabo del tiempo, aparece un fulano que dice es el padre del niño, porque el fue, bajo una gran emoción del momento, produjo la descarga del espermatozoide que contribuyo a su formación. Por ende, esto requiere que el padre que le ha dado todo lo material, espiritual y afectivo, desaparezca por un resultado de ADN, y en cambio, se le imponga al niño, a partir de la fecha de la prueba o la sentencia, una nueva imagen paterna, aunque el niño nunca halla visto a ese señor, ni lo reconozca como padre, ni como ser humano.

Aquí es donde hablamos de lo justo para con el niño de parte del juez, si lo que se impone para el bienestar del niño, es el reconocimiento en base a la identidad del esperma o a la identidad de quien ha sido el soporte de ese niño por 4, 9 o 15 años, según la edad que tenga. Por lo que en estos casos está la confrontación de las figuras de la paternidad social (padre de crianza y legal), en contraposición a la paternidad biológica (padre que engendró el feto) y luego estudiar las bondades y perjuicios que produce la decisión del juez en el futuro del niño, dependiendo de la inteligencia de su veredicto.

Tomando en cuenta que nuestra constitución indica en su artículo 74.4 que los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías, en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos. 1- estamos en la obligación de identificar a la persona titular del derecho, 2- el papel del Ministerio Publico en la investigación seria de cada caso y 3- el Juez está obligado a decidir en favor del más vulnerable, que en estos casos son los niños.

¿Estamos hablando de los adultos en conflictos o estamos hablando del niño? Tanto la convención del niño, como la constitución y la ley de los menores, son claros y resguardan los derechos fundamentales del niño. Visto desde esta óptica, se impone el resguardo de los derechos de los menores por encima a los interés de los adultos y si esto es así, lógicamente que en muchos casos, el Juez tendrá que determinar la prevalencia de la filiación social por encima de la biológica, tal y como lo han dicho muchas supremas cortes de varios países, incluyendo la nuestra, al igual que lo establecido en la ley norteamericana.

Estos casos no son exclusivos de niños, situación similar lo vemos en los tribunales de familia, donde una persona que vivió bajo el cobijo de una familia, con acta de nacimiento a cargo de ese padre impugnado y donde la sociedad en pleno reconoce a esa persona como hijo de ese padre, lo encontramos demandando al padre de 30 o 40 años, bajo el argumento de que la madre lo engendro con otro señor, generalmente de quien se presume dejo fortuna y el tribunal obra de igual manera ordenando el ADN.

Al ser casos de orden público, se impone una seria investigación que determine si lo que la persona busca es el simple lucro, o realmente es la búsqueda de un verdadero vinculo filiatorio, aunque me permito decirle, que nunca he visto una de estas reclamaciones con un padre económicamente pobre. La pregunta que se impone, cual es el papel del Ministerio Publico en estos casos, porque la verdad, nunca los veo en esas audiencias, mucho menos nunca he visto que han encaminado una investigación.

El autor es catedrático de derecho de familia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo

Abogado de ejercicio en la materia de familia

Autor del libro Manual sobre las actas y acciones del estado civil

Autor de artículos vinculantes al derecho de familia

Docente de maestría y coordinador de maestrías

Ex consultor jurídico de la Junta Central Electoral.