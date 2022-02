El Salto de la Pulga

Freddy Ortiz

devariados@yahoo.com

1 De tanto tirar y recoger, en las redes ya le pusieron “El Yoyo” al Gobierno.

2 Sacar la pata a tiempo es bueno, pero mejor es evitar meterla frecuentemente.

3 No sea iluso. Si en vez del PRM, en el Gobierno estuviera PLD, PRD, PRSC o cual sea, ¿cree que el petróleo no hubiera subido? ¿Habrían bajado los impuestos? ¿No existiría esta altísima inflación? ¿Los fletes marítimos no estarían tan caros?

4 Internacionalmente, las materias primas subieron un 27% en 2021 y ya en lo que va de año subieron otro 11%. ¡Esto pinta feo!

5 Dizque la administración del Banreservas le fue prometida a Alberto Atallah, pero después del triunfo lo ofrecido fue el Bandex. ¡Dio media vuelta y ni se le ve!

6 ¡Obvio! Quienes como presidentes manipularon Ministerio Público y Altas Cortes, no pueden estar de acuerdo con una reforma constitucional para independizarlas. Mucho menos si pretenden volver…

7 ¡Ojo!: No tendría sentido hacer una reforma constitucional, si el procurador siguiera siendo designado por el presidente. Así no fue que hablamos…

8 La Unión Europea prohibió la entrada de tres productos agrícolas procedentes de República Dominicana. Posible resultado de haber cancelado técnicos agropecuarios experimentados.

9 Cada vez que Biden habla sobre Ucrania transmite la sensación de querer un conflicto bélico. ¿Business?

10 Un publicitario amigo propondrá a un partido de oposición adoptar este eslogan, cierta vez usado por el partido PNP de Puerto Rico: “En nuestro gobierno robaron, pero había dinero en la calle”. ¿Lo aprobarán?

11 Chú no inventó eso de atribuir a la oposición el patrocinio de las protestas. Haga memoria…

12 Los libros de texto están cogiendo carcoma en los almacenes del MINERD. Hoy serán distribuidos. ¿Por qué tardaron tanto?

13 Las laptops que repartió Educación hace menos de dos años, ya no sirven. ¿Habrán comprado las “rebuildeadas”, pero pagadas tales nuevas? ¿Cómo se evitará que las vendan?

14 Al aeropuerto internacional de Bávaro se le está haciendo difícil aterrizar. El TSA rechazó el recurso pidiendo reanudar la construcción. Eso terminará en el Tribunal Constitucional…

15 ¿Qué buscaba el presidente “supervisando” al 911 y el asfaltado de las calles de San Pedro de Macorís? ¿También de eso tiene que ocuparse?

16 Desconocíamos la vena poética del Dr. Leo Matos Berrido, hasta que nos envió su libro “Ensueños”, pletórico de emociones rimadas.