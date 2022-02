¿Clamando en el desierto?

Tomás Aquino Méndez

tomas.mendez@listindiario.com

Tal parece que soy de los pocos dominicanos, que nota que hay un SERRUCHO montado por algunos sectores “dizques independientes” en contra de la dirigencia política. Sigue crecien­do un movimiento que se enquista en los partidos para ascender al poder. Son los mismos que luego arropados en su “in­dependencia” no quieren a los políticos ocupando posiciones importantes en el gobierno. Los rechazan para ministerios o direcciones con presupuestos impor­tantes. Quieren echar al zafacón a quie­nes luchan en las calles, que se tragan el polvo de los caminos, que se mezclan con el grajo de los humildes. Por eso no en­tiendo a los “lideres” de los partidos que se dejan envolver de dicho discurso. En otras Expresiones he dicho que políticos como Enmanuel Esquea, Ramón Albur­querque, Bautista Rojas Gómez, Eduardo Estrella, Alejandrina German, Ligia Ama­da Melo, para solo citar algunos, han de­mostrado honestidad, capacidad y entre­ga en ese mundo partidario. Vuelvo hoy sobre el tema porque en un reciente en­cuentro de “lideres” de opinión, se trajo al debate otra vez la supuesta “ventaja” de sacar a los políticos de la justicia, de la Junta Central, de Punta Catalina, de to­do el sector eléctrico y de otras institu­ciones. Todo esto evidencia una falta de confianza en los políticos que sustentan a los partidos y luchan por llevarlos al po­der. El discurso anti político de los “in­dependientes” lo entiendo, no así de la dirigencia de los partidos. No dudo que Enmanuel Esquea sería un extraordina­rio Procurador y Ramón Alburquerque un excelente ministro de energía y me excuso con ellos por ponerlos de ejemplo sin su consentimiento. Defiendo que los políticos vayan a la administración públi­ca, si fallan que se sancionen, pero tratar de enlodar a todos los que incursionan en esta actividad y tratar de sacarlo de juego, después de luchar por la victoria de su partido, es una mala jugada y un atentado al partidarismo político. Nues­tra democracia imperfecta tiene su base en los políticos y sus partidos, yo sin ser­lo, sigo defendiéndolos.