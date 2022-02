¿Habrá Macron cerrado ya un acuerdo de paz?

Juan Guiliani Cury

La visita que gira­ra el presidente francés Emma­nuel Macron a Ucrania y Mos­cú reviste trascendental im­portancia en momentos en que las tensiones en la fron­tera de estos dos países se po­nen de color de hormiga. Es tal la irritación de las tensio­nes que el presidente de Ru­sia, Vladimir Putin, ha dicho que en caso de una confron­tación bélica no habrá ven­cedores. Pero lo más preocu­pante de las declaraciones del jefe del Kremlin, es que el mismo haya insinuado la po­sibilidad de usar el arsenal de armamentos atómicos que tiene Rusia y que no descar­taría emplear algunas de es­tas mortíferas armas, si Kiev y Moscú, llegan a enfrentar­se. No obstante, Putin no abundó más sobre el tema. El líder galo visitó a Moscú y Kiev en viaje de mediador di­plomático entre los dos paí­ses, ambos amigos de Fran­cia. Por Ucrania pasa el 85% del combustible de petróleo y gas que recibe Europa Oc­cidental, principalmente Ale­mania. La empresa petrolera francesa Total tiene en Mos­cú un gran aliado y socio de negocio. Total, tiene acuer­dos multibillonarios con las principales petroleras rusas y entre ellas están, el gigan­te ruso Rosneft, Gazprom, Luke Oil, etc., Existen intere­ses muy poderosos entre Pa­rís y Moscú, y eso podría ser un factor de contención ha­cia el establecimiento de un diálogo sincero que busque la paz y la seguridad en la zo­na este-oeste. ¿Quién enton­ces sería el mejor enviado pa­ra encabezar una diplomacia de alto nivel como la que se juega entre Ucrania y Mos­cú? Obviamente, que el pre­sidente Macron. Putin por su parte, ha pedido a occiden­te un plan de seguridad re­gional que garantice a Mos­cú que la Organización del Tratado del Atlántico Nor­te (OTAN) no extienda sus fuerzas militares hacia Ucra­nia y a otros países ex saté­lites de Moscú, que quieren unirse a la OTAN. Moscú ha desplegado más de 100,000 efectivos militares y equipos de alta sofisticación tecnoló­gica a lo largo de la frontera con Ucrania. El líder ruso ha negado que sus fuerzas va­yan a entrar a Ucrania con los tambores de guerra. El gobierno de Estados Unidos, principal fuerza militar den­tro de la OTAN ha advertido a Rusia sacar sus manos del territorio ucraniano. Lo mis­mo ha dicho Alemania y el Reino Unido. El mundo tiene la esperanza que habría un acuerdo de seguridad entre ambos bandos, y todos saben a qué nos referimos, y es que la piedra de la discordia, se­ría que la OTAN se mantenga lejos de Ucrania y Moscú. Por eso nos preguntamos: ¿Ha­bría Macron acordado en­friar las tensiones guerreris­tas con Putin? El mundo lo necesita.