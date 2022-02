Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

En este Día Mundial de los Enfermos, permítanme recordar este testimonio personal: Siendo joven sacerdote, hace muchos años, en un barrio de Higu¨ey, me dice una señora: “Me voy a operar. He oído que la Iglesia enseña que antes de una operación se debe dar la Unción de los Enfermos”. Me pidió, pues, que la ungiera.

Estando ya en la camilla para entrar al quirófano le pidió al médico que le repitiera la placa que indicaba que debía operarse. Este la complació, cosa inusitada.

Al salir los resultados el médico quedó sorprendido porque, según esa nueva placa, ya no debía operarse, preguntándose qué había pasado. Ella le dijo que por la Unción de los Enfermos había quedado sana.

La Unción de los Enfermos, el médico y la oración son caminos correctos para dar soluciones a los problemas de la enfermedad. Hasta mañana si Dios, usted y yo lo queremos.