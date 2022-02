Lección de vida

Ricky Noboa

La conciencia nos da la percep­ción de los buenos y malos afec­tos que nos rodean y con ello, saber diferenciar quién o quie­nes deben tomar participación en nuestro espacio de vida. Esta lección a la sazón de la experiencia obtenida en to­dos estos años de trabajo en los medios de comunicación, dentro y fuera de una cabina de transmisión, con responsabili­dad frente al micrófono. Es necesario se­parar de nuestro espectro afectivo aquel que no sienta el bien para con nosotros, sea familia o allegado. Es una gran lec­ción dejar que la conciencia identifique a esos simuladores que se mantienen en el entorno, pero muy lejos de nuestras nece­sidades, metas y sobre todo, de la tranqui­lidad espiritual. Sacando la falsedad que nos asecha, nos apegamos con autentici­dad al buen deseo, a la franqueza y la since­ridad generadora de buena fe. Haz el bien porque es gratificante, no porque los hom­bres lo aprecien; rechaza el mal porque es dañino, no porque los hombres hablen con­tra él. Se honesto por amor a la honestidad porque quien lo hace sin principios, es víc­tima por su escasa formación. No esperes amistad de quien te haya perjudicado, tú lo puedes perdonar, pero quien lo provoca, nun­ca podrá superarlo. Caminemos unidos en la verdad..