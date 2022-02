Las juramentaciones

Orlando Gil

orlandogil@claro.net.do/@orlandogildice

Danilo Medina sin dar explica ción a nadie del PLD ni fuera de este, se convirtió en monje de recolecto, un ser de extra ña penitencia.

Ahora reaparece, y anunciando con bombos y platillos juramentaciones por todo el país, y empezando por San Cristóbal, y al decir de los presentadores, no porque quede cerca de la capital. ¿Juramentando nuevos miembros, que no antiguos, y se sabe que siempre es posible el arrepentimiento, que los que se fueron en un primer momento vuelvan? Bajo juramento afirman ser nuevos, y los pe ledeístas de San Cristóbal serán los primeros en dar se cuenta de si real mente son conver sos verdaderos y no bacalaos disfraza dos. Los demás políticos de la provincia igual advertirán, como se conocen todos, si esos compañeros son de reciente captación, aun cuan do sea un fenómeno raro.

Que el partido que se tiene como lo peor de la historia política del país, que durante 16 años gobernó de manera desastrosa, pueda inspi rar simpatías y dar alojamiento a jóvenes in dependientes o de otras organizaciones.

El truco se piensa viejo como para engañar de manera soberana. No sorprendería cerca de las próximas elecciones, pero no empe zando el ciclo de la lucha interna por la candi datura presidencial. La reacción será inte resante, y seguro se rá de duda.

Dema siada belleza para ser verdad. Aunque con que lo crean los peledeístas, tiene la jornada redimida. Si el movimiento allanta, y más que la tarima irá de pueblo en pueblo como una ro mería, las visitas previas de Charles Mariotti llenaron su cometido. Fue a sacudir la modorra, a renovar cuadros. Ahora Medina a inyectar sangre nueva y poner en funcionamiento sus matrices locales, aun cuando sea con espejismo.

Una virtud apropiada del sol excesivo de es tos días y meses. En todo caso, si el PLD comienza a andar, de alguna manera afectará la dinámica política en momentos que las iniciativas del gobierno provocarán situaciones. Las reformas tienen diversos pespuntes, y al gunos son políticos y deberán asumirlos los partidos. La política por tanto encontró espa cio y buscará forma de realizarse.