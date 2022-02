Mis relaciones con el béisbol (2)

Ellis Pérez

En el ámbito del béisbol local, en el 1965 du­rante los me­ses de la re­volución comenté ante Monchín Pichardo, presi­dente del Licey, que aun­que ya había recuperado mi transmisor que había sido tomado militarmen­te por la Fuerza Aérea, todavía no tenía la facili­dad de estudio de trans­misión ya que los norte­americanos, que tambien habían tomado militar­mente mis estudios en el hotel Jaragua, los man­tenían bajo su control. Monchin reaccionó po­sitivamente y me dijo; este año no habrá tor­neo por la revolución, por lo que túpodrías uti­lizar, provisionalmente, las oficinas del Licey. Así lo hice. Siempre lo he agradecido.

En el 1966, cuan­do se reanudó el torneo yo compré los derechos tanto del Licey como del Escogido para transmitir por Radio Universal sus juegos de Home clubs en el Estadio Quisqueya.

En el año 1973, en una reunión social que tuvimos en casa de Papo Menéndez en la Roma­na, se habló por prime­ra vez de la posibilidad de que el Central Roma­na apoyara la creación de un equipo de béis­bol que participara en la temporada de invierno. En esa reunión Rolando González Bunster, en­tonces asistente del Sr. Charles Bluhdorn, dijo; si lo hacemos, ya aquí tenemos al presiden­te del equipo, Ellis Pé­rez, reconocido hombre del béisbol. En esa oca­sión tambien estuvieron presentes: Carlos Mora­les Troncoso, Eduardo Martínez Lima y Alfon­so Paniagua. Ese pro­pósito no maduró hasta casi 10 años más tarde cuando se puso de nue­vo sobre la mesa en el 1982, siendo yo Secre­tario de Estado de Turis­mo, el equipo se creó en el 1983.

Como he referido an­teriormente, a princi­pios de los 80, FélixMario Aguiar entonces presi­dente del Escogido, me invitó a que lo acompa­ñara a San Francisco Ca­lifornia para una entre­vista que él tendría con el presidente y dueño de los Gigantes, Horace Stone­ham, ya que Félix Mario no hablaba inglés ni Sto­neham, español. Se lo­gró un beneficioso acuer­do para el Escogido. En el viaje de regreso Félix Mario me dijo; Ellis, es­toy buscando un Gerente General para el Escogido y en este momento es­timo que tú eres la per­sona ideal. No pudimos llegar a un acuerdo por­que para hacerlo yo re­quería comprar accio­nes del equipo y en ese momento no era posible por razones legales.

En otra ocasión, Mi­guel Feris, como presi­dente de las Estrellas Orientales planteó mi incorporación al grupo ejecutivo del equipo, pe­ro esto no pasó de ahí.