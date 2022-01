Explicarlo...

César Duvernay

Lo que debió haber sido una semana de aplausos mediáticos ante el rotundo éxito logrado en la vigésimo segunda Feria Internacional de Turismo 2022 de Madrid donde no solamente fuimos socios, sino que el presidente Luis Abinader la inauguró junto a los reyes de España, se ha visto empañada por las reacciones al contrato de fideicomiso de la Central Termo Eléctrica Punta Catalina. Contrario a lo que aconsejaba no solo la regla, sino hasta el sentido común, la acción que involucra la planta energética más importante del país, no fue precedida por una adecuada explicación. Y es que aunque formalmente establecido desde el año 2011 mediante la Ley 189-11, el instrumento financiero del Fideicomiso nunca ha sido adecuadamente expuesto y por tanto no es una figura de completa absorción ni dominio público. A diferencia de términos como la venta, el pagaré, la compra, la pignoración, el alquiler, la permuta, etcétera, que forman parte de cotidianidad de la gente, los conceptos fideicomiso, fideicomitente, fiduciaria y fideicomisario, generalmente utilizados para protección y administración sucesoral, aun no están suficientemente claros en cuanto a sus características, alcances, ventajas o riesgos. Por eso, e independientemente a las voces opositoras que mas apoyadas en lo que pareciera ser que es y no en lo que verdadera y jurídicamente es, piden retirar el proyecto, lo fundamental es que se explique. Solo ante el ruido creado esa explicación ya debe hacerla formalmente, y como la mayor divisa ética y moral del gobierno, el presidente Luis Abinader para que en su estilo claro, llano, directo y transparente, despeje las dudas y aporte las garantías correspondientes.