Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

He de comenzar hoy con esta afirmación: yo un servidor he sido testigo de los múltiples milagros que el Señor realiza, cuando le pedimos invocando el dulce nombre de la Virgen María bajo ese título de Nuestra Señora de la Altagracia. Soy testigo de muchos milagros, de muchos testimonios, no están escritos esos milagros en la historia dominicana. Desde hace siglos, es un estudio que hay que hacer, que hay que escribir.

Un servidor conserva muchas cartas a la Virgen de la Altagracia cuando fui Rector de la Basílica y en esas cartas se cuentan algunos de esos milagros. Son parte de mi testimonio. Es maravilloso poder decir que hay una sed grande de acontecimientos, de hechos que no son inventos de la mente humana. Sanaciones extraordinarias, sanaciones de enfermedades difíciles. Soy testigo de muchas de esas acciones extraordinarias de Nuestra Señora de la Altagracia. Por su intercesión Dios las hace.

Hasta mañana si Dios, usted y yo lo queremos.