Félix Méndez (alias Junior)

Raúl Pérez Peña (Bacho)

Pregunté por Junior Mén­dez durante varias semanas desde noviembre pasado. Ninguna respuesta me con­venció. Cuando me dijeron que murió, pensé mucho en ese Junior trabajador, igual que otros periodistas se­rios, que no se rinden ni se dejan humillar. Vea la cotidianidad de muchos periodistas del país y su labor profesional en precarias condiciones.

Debemos interesarnos en que muchos de los más jóvenes entiendan mejor la ac­tualidad de la sociedad dominicana y sus múltiples agujeros muy difíciles de supe­rar bajo coordenadas sociales, culturales y educativas que minan como un cáncer esta sociedad.

Veamos nuestro futuro con optimismo aspirando que las actuales y próximas ge­neraciones de gestores culturales y perio­distas con pensamiento hacia el futuro aporten las condiciones favorables para que aquellos como Félix Méndez sigan aportando a su pueblo el ejemplo de ser­vir y buena conducta por un futuro de dig­nidad y justicia social.