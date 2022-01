País inicia un semi año

Alfredo Freites

Dicen que por la víspera se ve el día y de ser así este será un año complicado que requerirá toda la habilidad y creatividad del gobierno para sortear los problemas que se ven venir y algunos ya en desarrollo como es el tema de la salud.

Todos los sectores coinciden que el tema salud está atado a dificultades latentes y presentes pero la forma de enfrentarlo es lo que nos divide. Ya en otras latitudes barajan la adopción de dejar fluir la pandemia en vista de que es frecuente la presencia de una variante del Covid 19 que induce a nuevas inversiones económicas en vacunas mientras que otros claman hasta por volver toque de queda en vista del alto número de infectados.

Las vacunas no impiden el contagio. No importa el número de dosis que se apliquen. Se afirma que sí amortigua los efectos y que por eso las muertes han disminuido mas los que las rechazan siguen en el campo de batalla lo que alimenta el desdén de sus contrarios que se inclinan a dejar que la suerte decida. La guerra conlleva acciones y decisiones que afectan vidas. En esta guerra contra Covid19 y sus variantes han surgido opiniones favorables a dejar que la mayoría contraiga la enfermedad y zanjar el incremento de costos toda vez que no hay acuerdos de cuál es el mejor procedimiento porque hay rechazos de voces autorizadas a una cuarta inoculación.

La apertura de clases presenciales que rechazan médicos y docentes parece una decisión que fuerza a la salud de manada porque los alumnos serán transportistas de los virus. El rechazo magisterial podría ser una semi huelga; la virtual es una semi docencia por las carencias para recibirlas; el gobierno tiene una semi decisión por querer mantener las puertas abiertas, pero limita el número de empleados trabajando, aunque Ómicron parece un semi virus.

Este será semi año.