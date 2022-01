La economía en alerta roja

Juan Guiliani Cury

El nuevo año 2022 lleno de esperanza y optimismo dada la recuperación económica mundial experimentada post pandemia Sars-CoV- 2 (Covid 19) enfermedad viral que alegadamente empezó en la ciudad china de Wuhan, a fines de diciembre 2019, y se propagó con intensidad a partir del mes de marzo del 2020, expandiendo sus contagios alrededor del mundo, surge ahora un nuevo brote conocido como Ómicron, que se dice no es tan severo, pero sí de fácil contagio. Ya los gobiernos han empezado a tomar las medidas de protección como son, el uso de la mascarilla, el lavado de las manos y el distanciamiento. En estas tres variables es donde han coincidido los expertos en medicina de infectología y otros científicos de la rama viral infecciosas. En naciones desarrolladas como Estados Unidos, Europa Occidental y otras zonas geográficas populosas, las medidas restrictivas con esta nueva cepa patógena han limitado el movimiento de bienes y servicios de las economías. Otros científicos ven el Ómicron como una enfermedad de gripe y pasajera. Sin embargo, aunque las hospitalizaciones y el número de fallecidos es mucho menor que la variedad Delta, muchos centros hospitalarios han empezado a llenar sus camas, aunque en menor cantidad que la pasada ola pandémica en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) Para este otoño invernal, coincide, la propagación de la llamada influenza, una especie de gripe que afecta con mayor intensidad al cuerpo humano, contrario a un refriado normal. En diversas partes del globo se vacunan para esta época invernal en prevención a los efectos de la influenza en la salud. En la República Dominicana, esta cepa de Ómicron viene siendo factor de preocupación en momentos que la economía dominicana experimenta una recuperación y un crecimiento, que según las autoridades económicas cerraría en el 2021 con una cifra superior al 10%-11.5% del Producto Interno Bruto (PIB) Aun las autoridades dominicanas, no han aplicado medidas cautelares en el movimiento de los ciudadanos, sino que, han requerido a las personas no vacunadas, vacunarse, y a los vacunados, adoptar medidas de prevención ante el nuevo fantasma virológico que pone a la economía en alerta roja.