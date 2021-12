Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

El año 2021 está terminando. Mucha gente vuelve su mirada al año que ha pasado. Frente al pasado, hay que ser proactivo.

Hay personas que se quedan en el pasado y se mudan al pasado y mueren en la tristeza o se recuestan en los triunfos que han tenido. Por eso el pasado ha de verse con un sentido proactivo.

El pasado es para enseñar, el pasado es para aprender. El pasado es para no repetir las historias del pasado. ¿Qué yo puedo hacer para no repetir las historias tristes de este pasado año? ¿Qué puedo hacer? ¡Ser proactivos!

Tu pasado es pasado y debes tenerlo en cuenta para no repetirlo, para que no lo olvides. Pero no te quedes llorando por el pasado con un pañuelo en la mano todo otro año. Frente al año que termina y al pasado que nos deja tristes historias, seamos proactivos.

Hasta mañana si Dios, usted y yo lo queremos.