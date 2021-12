Monte Grande y Abinader

Tomás Aquino Méndez

Las actuales autoridades del INDRHI y cualquier otro que piense que estamos predispuestos con los trabajos actuales de Monte Grande, están equivocados. Nuestro cuestionamiento, primero a la tardanza de su inicio y luego al ritmo que ha llevado la obra, viene de hace más de 20 años. Lo que pasa ahora es que la obra, no lleva el ritmo deseado por nosotros ni por el presidente Abinader. Y así, no podrá ser entregada en agosto del 2022, como él ha prometido.

Hace dos semanas dije que los trabajos iban lentos porque sólo estaba laborando el 50% de obreros. La respuesta del director del INDRHI fue un desmentido y una visita a la obra. Allí aseguró que Monte Grande se encuentra en un 63% de construcción. No lo dudamos. Al parecer los periodistas que acompañaron al funcionario, desconocen en qué porcentaje encontró él ese proyecto. Hoy insisto que el ritmo que lleva Monte Grande es muy lento. En su primera visita a Monte Grande, el presidente Abinader y su director del INDRHI dijeron que habían encontrado los trabajos avanzados en 58%. Si hoy la obra está en un 63%, significa que en 15 meses se avanzó un 5%, es decir, al ritmo de 0.33% cada mes. Si en los 8 meses restantes para agosto 2022, se sigue el mismo ritmo admitido por el funcionario, la conclusión es que en la fecha prometida no estará concluido el importante proyecto. No conozco al director del INDRHI. No es nada personal ni en contra de él. Lo nuestro es a favor de que el proyecto Monte Grande sea una realidad y por eso hemos abogado a través del único medio que tenemos, que son mis EXPRESIONES. Abinader tiene que ir a la obra y ratificar allí su compromiso con el Suroeste: Monte Grande en el 2022.