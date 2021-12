Heddel Cordero

El mercado favorece a aquellos que dan más valor del que piden.

Leslie Bradshaw

Los supermercados disponen de grandes espacios de estacionamiento para que las compras de sus clientes sean más agradables y placenteras.

Los mall, esos grandes centros comerciales que alojan a los más variados tipos de negocios, disponen, por la misma razón, de grandes parqueos gratis para sus clientes.

A ningún banco del país se le ocurriría cobrar el tiempo que sus clientes tardan estacionados en sus instalaciones.

Tampoco lo harían los negocios de comida rápida, ni las tiendas de ropa ni los restaurantes.

El parqueo forma parte esencial del servicio que ofrecen las empresas en la actualidad y suma valor al mismo.

No obstante, recientemente fui a una torre de consultorios médicos y para sorpresa nuestra, el parqueo que ofrecen tiene un costo por hora de RD$75.00 y encima de eso no son responsables de los daños que pueda recibir el vehículo mientras esté en el mismo. Los servicios médicos y muchas de las áreas que les conforman, parece que no están supeditadas a nada ni a nadie: la gran mayoría de ellos cobran las consultas en efectivo (sin importar el costo), te citan para una hora y te reciben 45 minutros o una hora después, pueden levantar centros de asistencia contando solo con el parqueo que ofrecen las calles o las avenidas del entorno, y como si todo esto fuera poco, en muchas grandes clínicas, para poder darle ingreso a un paciente, sin tomar en cuenta el grado de emergencia del mismo, exigen cantidades exorbitantes en efectivo como depósito para poder aceptarlo y en algunos casos supeditan el internamiento a una prueba de Covid 19, como le sucedió a una persona cercana recientemente en una clínica de “prestigio” de Santo Domingo.

Inexplicablemente, todo esto ocurre en nuestro país sin que nadie se inquiete por ello. Da la impresión de que estas cosas ni siquiera a las autoridades les preocupan.

Ciertamente, en la práctica, la medicina es una hemorragia de agravio de la que la mayoría de la gente tiene una historia negativa que contar o una historia trágica que recordar.