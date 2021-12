PLD y Danilo: de la raya y al filo (¿)

Luis Encarnación Pimentel

La gente del PLD, que alega “persecución política” y le atribuye acción “selectiva” al Ministerio Público, olvida que no fue por buenos ni por santos que perdieron las elecciones y fueron sacados del poder en el marco de un amplio rechazo. Es muy temprano para olvidos y para alegatos carentes de fuerza y de autoridad moral, porque fue la sociedad o una mayoría popular que expreso en las urnas el deseo de que un nuevo equipo castigara en firme la corrupción rampante y pusiera termino a la impunidad en el pais. Eso pedía el pueblo, en primer orden, y por eso se votó, para que - en “un cambio “político y de políticas en el manejo del Estado, que implica cumplir y hacer cumplir la ley y los procedimientos institucionales – todo el que tuviera hechas y cuentas poco claras en su desempeño público, fuera llamado por la justicia a ponerse al día. Comete un gran error el partido morado, que ante el “tufo”, evidencias y pruebas que el Ministerio Publico dice tener a montones, la organización se precipita y se involucra metiendo la mano en la candela por gente que, familia o no del expresidente Medina, no son necesariamente de vieja factura “boschista” o peledeísta. Aquí lo único a alegar u observar es la presunción de inocencia y el respeto a los procedimientos, más nada. Fue Danilo Medina quien expreso, en discurso de campaña, que: “aquí el que roba no quiere que le digan que es ladrón, y si lo acusan, entonces dice que es política la acusación. Cuando usted decidió hacerse rico en la política, usted no pensó en nada de eso; si usted está haciendo cosas que no debe hacer, no se alarme cuando la sociedad lo quiera castigar ni quiera involucrar a la política ni a los otros. Aquí en la Republica Dominicana no hay una cultura de honestidad, en los países nórdicos, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, tienen un código de ética que no permiten que estas cosas ocurran. En Noruega, por ejemplo, una familia no acepta que un pariente se corrompa, lo expulsan del seno de esta y los amigos lo sacan de su circulo social; y cuando va a los lugares publico una persona que está señalada que se corrompió, la gente se para y se va. Cuando comencemos a actuar así, entonces tendremos una conducta de honestidad en la Republica Dominicana” (¿). Sin hablar de vergüenza (¿), solo por desdecirse, Danilo debió tomarse una pausa en el PLD y no ser su cabeza. O atender la sugerencia de su amigo Julio Hazim: que vaya y se entregue. Y evitar que se dé la tesis Efraín Castillo: que los verdaderos boschistas lo expulsen, y el momento crucial convierta la “raya de Pizarro” en luz o en sombra (¿).