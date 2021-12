La humanidad rota

Juan F. Puello Herrera

Creo que por primera vez voy a transcribir unas ideas que presenta Olivier Clement en Sobre el hombre (Madrid: Ediciones Encuentro, 1983) dignas de reflexión por la seria advertencia que contiene.

“Hay una humanidad rota por cada uno de nosotros, en la que el yo es un teatro de sombras, de personajes neuróticos cuyos hilos no manejamos; más bien son ellos quienes manejan los nuestros; donde las facultades están disociadas y su jerarquía trastocada, con una inteligencia cerebral que opone un corazón entenebrecido, abandonado a las fuerzas del subconsciente, que confunde; así, estamos patas arriba sin centro en el que reconciliarnos.

Existe una humanidad dividida, lo estamos entre nosotros, somos individuos enemigos, solitarios o confundidos, solitarios en la confusión misma; a todo esto, la teología lo llama estado de caída, que hace imposible elaborar una antropología cristiana porque la reflexión abocaría al vacío, sería una visión miope que provocaría alienación que no solo es social, sino fundamental, ontológica.

No obstante, estas tinieblas se ven traspasadas por relámpagos, ya en la locura del amor o de la creación, ya en la transparencia de una mirada, de ahí, ya en la transparencia de una mirada, en el simple y repentino asombro de existir donde se revelan profundidades luminosas, de lo que se extrae que el hombre no se explica desde el hombre, porque aquella hermosa palabra ethos que empobrecemos en ética, significa en su origen morada, que no es otra cosa que Dios en nosotros”.