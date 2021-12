Pan y circo en su clímax

Ruddy L. González

Asistimos a una profusa difusión de rumores y versiones sobre alegados nuevos implicados en actos de corrupción, unido a las ‘filtraciones’ de informes, auditorías, interrogatorios, procesos de investigaciones etc. Evidentemente esto procura un ‘apoyo’ de un segmento de la sociedad, que se divierte y pervierte con el pan y circo. Esto, sin embargo, está más bien provocando una suerte de incredulidad del respeto a personas, en lo que se define como el ‘debido proceso’. Un tema escandaloso y que abre muchas interrogantes, es la gama de versiones sobre el caso de los generales en retiro a quienes se citó y despojó de los vehículos asignados, en plena explanada de la base de la Fuerza Aérea. El audio que abrió el escándalo, y que fuera confirmado por uno de los generales agraviados, dice que el ‘incautador’ dijo recibía ‘órdenes’ de una persona que identificó como Yeni, como tratando de identificar a la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso. Esta lo desmintió en comunicación con el periodista Huchi Lora y dijo que la Procuraduría no investiga la Fuerza Aérea. El susodicho ‘incautador’ de los vehículos es ‘funcionario’ de la Contraloría, no de la Cámara de Cuentas como se identificó en el audio de marras. El Contralor General, Catalino Correa Hiciano, dijo que el ‘incautador’ es un supervisor de equipos de auditores del organismo y que no tenía ninguna orden para hacer lo que consigna que hizo. Las explicaciones que se han dado no satisfacen los cuestionamientos sobre el ‘extraño’ caso, que no debe quedarse ahí, si no dar explicaciones claras y creíbles, de un episodio inexplicable y abusivo. Y Punto.