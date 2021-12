Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

La fiesta de la Inmaculada es una fiesta universal, llega a todos los pueblos.

Nos habla de aquella mujer, la madre de Jesucristo, que no tuvo pecado, no tuvo fallos. Todos cometemos pecados, culpables o no culpables, pero cometemos errores. Nosotros sabemos que los cometemos, que fallamos.

Ningún ser humano puede tirar la primera piedra a nadie diciendo: -Yo no cometo errores, tú sí -. Por eso nosotros, humildemente, reconozcamos nuestros errores, nuestros pecados y aspiremos a ser como la Inmaculada, como una meta de la humanidad.

La meta de la humanidad es llegar a no hacer maldad, a no tener pecados, como la Inmaculada.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.