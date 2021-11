Sigue en callada reelección

Alfredo Freites

Luis Abinader tiene su propio estilo y sin corbata recorre el país noche y día tejiendo sin decirlo una posible reelección, un paso que su partido aun no a dado aprobación.

No obstante, sin aprobación y con fementidas palabras por parte de la dirección del PRM, los trabajos para la nueva postulación siguen enmascarados en promesas de obras que preñan la geografía nacional. Abinader camina sobre las visitas sorpresas con que Danilo construyó sus aspiraciones, pero contrario al pasado presidente habla sin parar siendo su propio relacionista. El mandatario va como si no hubiera un mañana donde se atisban nubes negras. Con optimismo se dirá para sí mismo que las nubes negras son las que cargan aguas.

Sin embargo, el panorama obliga a mirar la realidad. El país está padeciendo una inflación económica que se vaticina con mayor impacto para el año próximo; las fuerzas internas en el PRM demandan elección de nuevas autoridades para el partido, clamor que encuentra cancha porque no hay empleos para sus miembros; la moderna lucha de clases expresada en popis vs wawawa que culpa a Abinader de entregarle el poder a los ricos; los abinaderistas están trabajando su reelección a contrapelo de los estatutos de la agrupación; la persecución de la corrupción no toca el circulo de Danilo ni los perremeistas; la oposición se aleja de la mesa de negociaciones porque ven buitres sobrevolar el gobierno; aumenta el distanciamiento entre el partido oficial y la Fuerza el Pueblo.

Lo de la FP, que vive juramentando adhesiones por todas partes, es consecuencia de las recientes encuestas que colocaban a ese nuevo partido en posición de ascenso, el gobierno adquirió con vistas a futuro electoral, un par de miembros de la FP, lo que se toma como inicio de la ofensiva contra las críticas formuladas por esa agrupación opositora y un cambio de las relaciones.

Entretanto, Abinader sigue como el tal Juancito.