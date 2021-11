¿Por qué Abinader no fue a Monte Grande?

Tomás Aquino Méndez

Me llamó la atención que en su última visita a la región Suroeste, el presidente Luis Abinader no incluyera una visita a la obra más trascendental que entregará su gobierno a la región: el proyecto Monte Grande.

Me puse a indagar qué pasa en Monte Grande, cuya entrega está programada para el segundo semestre del 2022, para que no fuera hasta allá el Primer Mandatario. Con lo que me contaron, deduje el motivo de esa decisión, puedo estar equivocado. Aunque los responsables de la obra han informado de los “avances” del proyecto, la realidad es otra. Fue lo que no quiso ver el presidente.

En este momento, para concluir en el tiempo previsto, deberían estar trabajando unos 300 hombres, solo hay 150. Están laborando 45 camiones y siete retro excavadoras, reduciendo ese tipo de maquinaria a un nivel mínimo. Actualmente solo se trabaja en la aplicación de hormigón en dos de los muros de la presa. Ese fue el drama que NO QUISO ver el Presidente. Le preocupa no poder cumplir con su palabra. Por eso se están tomando medidas para retomar el ritmo de trabajo. Se busca garantizar que se retome el ritmo en el área del túnel y todas las áreas del proyecto.

El presidente Abinader quiere volver a Monte Grande. Seguro que cuando lo haga, será para garantizar que EL METRO DEL SUR, no es ya una esperanza, sino una realidad. Que finalmente más de 400 mil tareas serán incorporadas a la producción, y que habrá agua abundante para el consumo, que habrá más energía y será una base para el fortalecimiento turístico. Entendemos la ausencia del Presidente a Monte Grande y seguimos confiando que el próximo año, en el Suroeste, recibiremos lista la presa MONTE GRANDE.