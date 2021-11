El Salto de la Pulga

Freddy Ortiz

1 Hay que acabar con el jue­guito de poder aumentar sin control (porque no es audi­table), el presupuesto de in­teligencia. ¡Mire lo que está revelando la operación Co­ral 5G!

2 Dicen que ese 5G significa “5 generales”. Si es así, faltan dos. ¿Quiénes serán?

3 Si se hace inventario de la cantidad de personas que poseen inmuebles y capita­les no justificables con sus ingresos habituales, vere­mos que falta mucha gente presa. Y no solo militares…

4 Si la operación Antipul­po llegara hasta la mismísi­ma cabeza, ¿cómo reaccio­naría su partido? ¿tranqui, o rebulú callejero?

5 Es de suponer que, antes de informar sobre el con­trabando del M-16 y las 4 Glock, se atrapó a las perso­nas a quienes venía consig­nado el envío, ¿o no?

6 Si se vacuna casa por ca­sa, como pide el doctor José Joaquín Puello, los evangé­licos huirán hacia “las escar­padas montañas de Quis­queya”.

7 Hasta que Salud Pública no se aparezca en un juego Licey-Aguilas y lo detenga por lo de las mascarillas, los fanáticos seguirán burlán­dose.

8 A billetazos, el Banreser­vas le quitó al BHD este año el patrocinio de la copa de béisbol y, para demostrar su poder, ordenó un trofeo más grande; ¡pesa 34 libras!

9 Por ser un banco estatal, receptor único del dine­ro de todos los impuestos y presupuestos, al Banreser­vas no debería permitírsele la competencia rabiosa que hace a la banca privada.

10 Atención Participación Ciudadana: Aquí no se está deportando, sino repatrian­do. Y no a las parturientas, sino a las embarazadas no hospitalizadas. ¿Ok?

11 Bahamas, México, Cuba, Chile, E.U. están devolviendo haitianos ilegales, sean hom­bres, niños o mujeres emba­razadas. A nosotros nos exi­gen atenderlas de gratis y reconocerles los hijos.

12 Es cierto que en Haití no hay con quien negociar, co­mo dijo nuestro presidente, pero no debió decirlo justo cuando acababa de dialogar con Supplice.

13 Yayo es de los pocos fun­cionarios que dan tranquili­dad al presidente. Hasta aho­ra las ha pegado todas. (Y no es espacio pagado, ¿ok?)

14 Hay otros que, por el con­trario, no lo dejan dormir en paz, ante el temor de que protagonicen una “opera­ción” en cualquier momento.

15 Con las luces pretendida­mente navideñas, colocadas en la verja frontal del Con­greso Nacional, aquello pare­ce un cabaret.

16 Los mayimbes de los La­tin Grammy siguen siendo Emilio y Gloria Estefan. El artista que no tenga su ben­dición no pasará del purga­torio.