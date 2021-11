Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

La expresión exacta que yo quiero usar es “mano dura con guantes de seda”. Al decir mano dura es decir que hay que actuar con energía, no con violencia, pero con mano dura. Jesucristo tenía mano dura pero no era violento, era pacífico. Mano dura implica las exigencias. La familia necesita mano dura, no violencia. Necesita corrección. Los países también necesitan mano dura. La Primera Dama ha dicho: Ley y orden. Nos ha recordado el lema de la Policía. Pero ha dicho “macana”. Macana es lo que necesita la Policía otra vez, no una dictadura como la de Trujillo, pero si macana. Macana no para golpear, macana no para abusar, macana para poner orden, para poder exigir. Macana pero con guantes de seda, con suavidad. Por eso nosotros necesitamos, para que en el país haya orden y ley, para que desaparezca la delincuencia, para que mejoren nuestras relaciones, mano dura con guantes de seda. Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.