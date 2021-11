Llorando y celebrando derrotas

J.C. Malone

jcmalone01@aol.com

Nueva York

Con 10 meses con­trolando ejecutivo y legislativo, los demócratas reciben una pa­liza electoral y, finalmente, lo­graron aprobar un trillón de dólares para reconstruir la infraestructura fí­sica nacional. El presidente Joe Biden declaró que tendremos la “semana de la infraestruc­tura”, y quieren celebraciones.

Biden no controla los precios mundia­les del petróleo, ni las cadenas de sumi­nistro alimenticio y de mercaderías, ni la inflación mundial, pero es culpable de to­do lo malo. Las cosas no andan bien; el gobierno no es culpable, pero muchos vo­tantes siguen culpándolo.

Por eso los demócratas perdieron la go­bernación de Virginia, y casi pierden la de New Jersey. La pandemia higienizará la cla­se política, sobrevivirán los que tengan au­téntica vocación de servicio público.

Biden buscaba $3.5 trillones, trajo uno; llorando por la derrota electoral, los demócratas “celebran” una derrota con­gresual disfrazada de victoria política.

Tiene sentido, uno celebra lo que tiene, no lo que quiere.