El tweet del Presidente

Vinicio A. Castillo Semán

@VinicioSenador

La red social twitter se ha convertido en un gigantes­co instrumen­to de comunicación a esca­la mundial. Cada día son más los dominicanos que se integran a esta platafor­ma social para buscar in­formación, comentarios y opiniones diversas sobre distintos temas del deba­te público. Esta semana, el presidente Luis Abinader lanzó un tweet de extraor­dinaria importancia sobre la crisis de Haití y sus gra­ves repercusiones sobre RD, el cual me ha motivado a es­cribir este artículo.

La extraordinaria impor­tancia que le atribuyo a ese tweet presidencial es que taguea directamente a los presidentes de EU, Cana­dá y Francia. El presidente les habla y emplaza direc­tamente, sin intermediarios diplomáticos, a los jefes de las potencias que más pue­den ayudar a solucionar la crisis de Haití. Sin duda, al dirigirse directamente a las cuentas de twitter de los mandatarios citados el pre­sidente demuestra valentía y arrojo. Demuestra, ade­más, que lo que está hacien­do frente a Haití no es una pose, ni un recurso politi­quero para ganar simpatías interna. Les advierte a los presidentes de EU, Canadá y Francia que no le están de­jando otra alternativa que apretar las medidas de con­trol migratorio y la política de repatriaciones de ilegales para defender al país.

Ese tweet me motivó a grabar un mensaje de apoyo militante a la posición exter­nada por el Presidente, en el que le pido a todos los domi­nicanos expresar su apoyo porque para nuestra defen­sa como país es imprescin­dible enviar al mundo y a las grandes potencias la señal de que aquí, en esta tierra de Duarte, Sánchez y Mella, estamos unidos a una sola voz. No pode­mos cargar con los proble­mas del pueblo haitiano en nuestro territorio, y esta­mos dispuestos a defender nuestra frontera y nuestro territorio de la ola gigan­tesca de migrantes ilegales que, huyendo de una ham­bruna, puedan intentar cru­zar a nuestro país.

Tenemos que apoyar las medidas restrictivas toma­das por el gobierno. Nuestros presupuestos de salud públi­ca y de educación no pueden hacerse cargo en nuestro te­rritorio de los problemas de salud y educación del pue­blo haitiano. Sería hundir a nuestro pueblo y condenarlo irremisiblemente a no poder mejorar su calidad de vida fu­tura, independientemente de que ir a un hospital no puede convertirse en un pasaporte para violar las leyes migrato­rias, ni de este país, ni de nin­gún otro en el mundo.

Ha sido muy correcto de parte del presidente reunir al liderazgo político de RD en Palacio. La última encuesta que he visto sobre el tema arroja 92 % aprobación a las medidas adoptadas por el gobierno sobre el tema migratorio y la crisis de Hai­tí. Es hora de unidad nacio­nal. Hora de Nación en es­te tema