Aberración democrática

Ricky Noboa

La democracia no debe ser un camino expedito para al­canzar el poder con los re­cursos que le son sustraídos al pueblo, que no percibe la solución a sus necesidades básicas, pe­se al sacrificio tributario que tiene que asumir. La clase media tiene que empo­derarse frente al sobrecargo de impues­tos, para solventar un presupuesto que no es debidamente transparentado en su ejecución.

La equidad para enfrentar el déficit fiscal debe comenzar con el sometimiento de los que no pueden justificar su enriquecimien­to ilícito.

El empoderamiento también debe tocar la usurería de comerciantes y empresarios que especulan con los precios de los pro­ductos de primera necesidad del sector far­macéutico, las altas tarifas en los colegios y escuelas de los negociantes de la educa­ción básica y primaria, incosteable pa­ra las familias de clase media y baja; el reforzamiento de los servicios de salud en los hospitales públicos para mejorar el índice de mortalidad infantil con la protección materna y mejorar las con­diciones de vida de los envejecientes. Y lo peor, la indiferencia de una hai­tianizacion que trasgrede y amenaza nuestra soberanía, poniendo en peligro nuestra identidad como nación. Gober­nar en favor de esas reivindicaciones es el verdadero cambio.